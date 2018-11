Sesapi realiza atividades em alusão ao Novembro Azul

O Novembro Azul é uma data criada para estimular a conscientização acerca da saúde do homem, especialmente no que diz respeito ao acompanhamento médico na prevenção de doenças. Sabe-se que o homem costuma ter maior resistência a ir ao médico e campanhas do tipo contribuem para fazer o alerta. Entre esses alertas está o incentivo à realização do exame de próstata.

A Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com diversas instituições, realiza atividades alusivas ao Novembro Azul. Serão ministradas palestras sobre educação e prevenção do diabetes, orientações sobre saúde do homem, prestação de serviços, como aferição de pressão arterial, teste de glicemia, avaliação nutricional e distribuição de material informativo.

Dia 20/11 - A atividade será no Hospital Infantil Lucídio Portela, com o “Novembrinho Azul”, promovido pelo próprio hospital. As crianças receberão orientações sobre diabetes tipo 1 e hipertensão na infância e também terão consultas com urologistas.

Dia 21/11 – A ação será realizada na Penitenciária Irmão Guido, para os privados de liberdade.

Dia 26/11 – A ação será no Shopping da Cidade, Centro de Teresina.

Com informações da CCOM