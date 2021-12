Crianças de 05 a 11 anos serão vacinadas com Pfizer; sesapi prepara logística

Após aprovação da vacina da Pfizer para crianças de 05 a 11 anos pelo Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nesta quinta-feira(16), o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, já iniciou o diálogo com as equipes técnicas da Sesapi para preparar a logítica de início da imunização.

O Piauí foi o segundo estado brasileiro a requerer à Anvisa a autorização para vacinar as crianças, assim que o imunizante foi liberado em outros países. "Nós mandamos um ofício para a agência brasileira assim que foi liberada a vacina nos EUA. E hoje ficamos muito felizes com a liberação da vacina aqui no Brasil, algo que vem de encontro com o nosso pedido", lembra Florentino Neto.

De acordo com o gestor, a Sesapi está aguardando a nota técnica do Ministério da Saúde, para poder iniciar o mais rápido possível a vacinação das crianças. "No momento em que recebermos este documento, vamos iniciar os trabalhos juntos aos municípios para que possamos vacinas esse público com a maior celeridade possível", destaca o gestor.

(Foto: Arquivo O DIa)

Segundo a Anvisa, a dose para as crianças entre 05 e 11 anos de idade é de 1/3 em relação à formulação já aprovada no Brasil e a formulação pediátrica também é diferente daquela aprovada anteriormente apresentada para o público com mais de 12 anos e, portanto, não pode ser utilizada a formulação de adultos diluída. A criança que completar 12 anos entre a primeira e a segunda dose, deve manter a dose pediátrica. Segundo a agência, até que saiam mais estudos, é indicado um intervalo de 15 dias entre a vacina da Covid-19 e outros imunizantes do calendário infantil.

Por se tratar de um produto diferente, ainda não é possível dizer quando vai ser iniciada a vacinação dessa faixa etária, já que o Ministério da Saúde ainda não tem disponível os imunizantes liberados pela Anvisa. "Após a manifestação do Ministério da Saúde é que será possível saber o intervalo estabelecido e quando vai começar essa vacinação", explica a Coordenadora a Vacinação Covid-19, Bárbara Pinheiro.

De acordo com a Anvisa, a imunização só poderá ser iniciada após treinamento completo das equipes de saúde que farão a aplicação da vacina. " Lembramos aos nossos municípios que só poderemos dá início a este processo após a capacitação dos profissionais que irão atuar nas salas de vacina e a chegada das vacinas para essa faixa etária", reforça a coordenadora.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da Sesapi