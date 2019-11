Sesapi investiga primeiro caso de sarampo com origem no Piauí

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) está investigando o primeiro caso de Sarampo com origem no Piauí. O paciente é um bebê de apenas nove meses que mora no município de Lagoa do Sítio, localizado a 248 km de Teresina.

Segundo informações da Sesapi, o paciente foi submetido a exames para verificar se o vírus é originário do Piauí ou de outro estado, mas até o momento não há confirmação. Os exames estão sendo analisados no Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. A previsão é de que os resultados saiam em até 15 dias.

Até o momento, oito casos de sarampo foram confirmados no Piauí. Além do caso que está em investigação, os outros sete são todos originários em outros estados. Pelo menos quatro desses pacientes foram infectados a partir do contato com o vírus originário no estado de São Paulo.

Um deles, por exemplo, é um empresário de Teresina, com mais de 50 anos de idade, que teria sido infectado pelo vírus durante a sua estadia em São Paulo. Segundo a Fundação Municipal de Saúde, o empresário havia viajado para São Paulo e retornou para Teresina no dia 17 de agosto, já apresentando os sintomas da doença. Outro paciente, um bebê de apenas um ano, morador de Campo Grande, também esteve 45 dias em São Paulo com os pais, vindo a contrair a doença.

A Sesapi informou que os municípios com casos confirmados são: Teresina, Campo Grande, Alagoinha do Piauí, Simões, Capitão Gervásio de Oliveira, Lagoa do Sítio e dois casos em Lagoa de São Francisco.