Sesapi investiga morte de paciente com sintomas de dengue hemorrágica

A Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi) está investigando a morte de um paciente com sintomas de dengue hemorrágica em Parnaíba, no litoral do Piauí.



HEDA em Parnaíba. (Foto: Reprodução) O paciente, de iniciais G.A.S., de 31 anos, deu entrada na madrugada desta segunda-feira (06) no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (Heda), e veio a óbito na manhã do mesmo dia, com sintomas iniciais de dengue hemorrágica. No entanto, após a realização de exames feitos durante a internação do paciente e liberados na noite de ontem, os resultados deram negativo para a doença. Com isso, o atestado de óbito liberado para a família providenciar o sepultamento, está sendo retificado pela equipe médica. A Sesapi e a direção da unidade hospitalar afirmaram que a causa da morte do paciente continua sendo investigada.





Nathalia Amaral