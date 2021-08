Sesapi garante que não tem casos da variante Delta no Piauí

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) por meio da Coordenação Estadual de Epidemiologia, atesta que até o momento o Piauí não tem registros de casos da variante Delta. O registro mais próximo do Estado é na cidade de Poranga, no Ceará, localizado a 76 Km do município de Pedro II, no Piauí.



Segundo o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância de Saúde do Ceará (CIEVS), a variante registrada em Poranga teria sido trazida por um grupo que esteve lá vindo de São Paulo para distribuir cesta básica na cidade e, após retorno ao estado de origem, um dos participantes apresentou PCR Positivo, e a variante delta, sendo confirmado pela equipe de Vigilância Epidemiológica do município de Poranga, bem como pelo CIEVS – São Paulo, onde o paciente reside.

A infectologista Thallyta Antunes alerta que o diagnóstico da variante acaba sendo quase atrasado, por que as amostras não são analisadas aqui no estado.

“Até o momento não há casos confirmados da variante no estado. Os dados que a Sesapi informa vem diretamente dos hospitais. Alimentamos o sistema deles diariamente. Porém, o diagnóstico da variante acaba sendo quase retrospectivo por que a amostra não é analisada aqui. Vai para o Instituto Evandro chagas, no Pará. O local é referência para sequenciamento genômico da Covid. Então, pode até ser que tenha, mas não sabemos por que até agora o instituto ainda não informou casos positivos no Piauí”, ressalta a infectologista.





Foto: Agência Brasil

De acordo com a Coordenadora Estadual de Epidemiologia, Amélia Costa, a variante Delta foi detectada nos Estados do Ceará, Pernambuco e Maranhão. “Não temos registros de casos no Piauí, mas a Sesapi orienta aos nossos municípios que são circunvizinhos a estes estados a intensificarem a vigilância de barreiras nas entradas de acesso às cidades, garantindo uma identificação de possíveis casos”, afirma Amélia.

Desde 2020, o Piauí tem casos de variantes, mas nenhum da Delta. Neste período, foram registrados oito casos das variantes P1, P2 e N9, em Teresina, Canto do Buriti, São João da Canabrava, São João do Piauí, União, e Prata do Piauí. Já em 2021, foram, 29 casos identificados nas cidades de Teresina, Canto do Buriti, Altos, Floriano, Pedro II, Beneditinos, Parnaíba, José de Freitas, Brasileira, Luís Correia, sendo um procedente do município de Pedreiras (MA) e Brasília(DF).

A Coordenadora de Epidemiologia chama a atenção para se manter os cuidados de higiene. “Mesmo com a redução de casos no país e no Piauí, além da administração da vacina, não devemos banalizar as medidas de proteção por que os casos ainda estão ocorrendo”, afirma.

A variante Delta foi detectada pela primeira vez em outubro de 2020, no estado indiano de Maharashtra. Desde então se espalhou amplamente na Índia e ao redor do mundo, com múltiplas mutações. As funções exatas de cada mutação ainda não foram investigadas cientificamente, porém apresentam alta transmissibilidade.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!