Sesapi esclarece erro em boletim e confirma 22ª morte por Covid-19 no Piauí

A Secretaria Estadual de Saúde do Piauí (Sesapi) esclareceu nesta terça-feira (28) um erro em informações do boletim epidemiológico divulgado na segunda-feira (27). Conforme a Sesapi, houve um problema nacional com sistema onde são colocados os dados dos exames. O Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) apresentou duplicidade de dados nos casos registrados no município de São Raimundo Nonato. Com o erro, o número de casos de Covid-19 no Estado desceu para 420.

Boletim atualizado. Foto: Sesapi.

A Sesapi informou ainda que uma equipe do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Teresina para informar sobre o erro no sistema. Nessa segunda-feira (27), a secretaria estadual divulgou o boletim contendo 424 casos confirmados – 60 em 24 horas. Contudo, o atualizado aponta 420 infectados e 22 mortes. Uma mulher, de 83 anos, com histórico de problemas cardíacos e hipertensa natural de Canto do Buriti, faleceu no Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano.

O novo boletim epidemiológico da Sesapi aponta para 50 municípios com casos confirmados. No que se refere à situação diária de internações, 158 estão internados, 100 em leitos clínicos, 56 em Unidade de Terapia Intensiva e 02 estão em leitos de estabilização. As altas médicas são de 121 pacientes.

Ainda na noite de ontem, o Ministro da Saúde, Nelson Teich, comunicou em rede nacional o erro no sistema de registro de dados.

Em relação ao município de Monsenhor Gil, a Sesapi informou que apenas coleta dados repassados pelas fontes notificadoras – que são as unidades de saúde e laboratórios – depois que os exames dão positivos. O órgão estadual ressaltou que os dados são de inteira responsabilidade das fontes notificadoras.

Por fim, em referências às críticas, a Sesapi disse que “usa de muita cautela e cuidado para avaliar esses dados para que não aconteçam erros, trabalhando com transparência e responsabilidade, sempre tentando levar a informação correta para todos os piauienses”.

Jorge Machado com informações da Sesapi