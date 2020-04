Sesapi distribui 7,2 mil testes rápidos da Covid-19 para todas as cidades do PI

A Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi) distribuirá, a partir desta terça-feira (14), o segundo lote com 7.260 testes rápidos para diagnósticos do Covid-19 que serão distribuídos entre todos os 224 municípios do Estado. O secretário de saúde, Florentino Neto, garantiu que Equipamentos de Proteção Individual (EPis), que ajudam profissionais de saúde se prevenirem da doença, também serão entregues.



Foto: Reprodução Redes Sociais.

“Vamos fazer essa distribuição a partir de hoje e garantir que todos os municípios recebam Equipamentos de Proteção Individual e testes rápidos para que a gente possa ampliar a testagem e detectar casos do novo coronavírus”, contou Florentino Neto.





No primeiro lote, os testes foram aplicados em profissionais da área da saúde, da segurança pública e pessoas que tiveram contatos com pacientes infectados. Agora, as amostras estarão disponíveis para a população. Um relatório do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) vai informar os hospitais que vão realizar os testes.

Foto: Reprodução Internet.

Segundo Florentino Neto, duas aeronaves portando os testes foram enviadas nesta terça-feira para os municípios de Bom Jesus e São Raimundo Nonato. As cidades de Floriano, Picos, Piripiri, Parnaíba e Esperantina foram abastecidas de forma terrestre. O secretário não informou a quantidade de testes enviados para cada cidade.

“Enviamos para as regionais de forma que elas enviaram aos municípios em quantidades já acordadas com o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde”, finalizou.

O último boletim epidemiológico da Sesapi aponta para 58 casos confirmados do novo coronavírus no Piauí. Destes, 47 pacientes de Teresina, 04 de Piracuruca, 03 de São José do Divino, 01 Campo Maior, 01 Caracol, 01 Parnaíba e 01 em Pimenteiras.

Adriana MagalhãesJorge Machado