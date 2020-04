Sesapi confirma sétima morte por coronavírus no Piauí

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) confirmou, na manhã desta quinta-feira (9), a morte de uma paciente de 22 anos, em Teresina, por complicações causadas pelo novo coronavírus (Covid-19). Ela é vítima fatal mais jovem da doença em todo estado, que já contabiliza oito mortes pela doença.

Este novo óbito já constava entre os casos confirmados pela Sesapi no boletim de ontem (8), quando o número de pessoas infectadas registrado em todo estado era de 38, mesmo dia em que o Laboratório Central do Estado (Lacen) descartou 917 suspeitas do novo coronavírus.

Um novo boletim atualizado com todas as informações de hoje deve ser divulgado no final desta tarde.





SesapiBreno Cavalcante