Sesapi confirma mais duas mortes por Covid-19 e casos chegam a 665 no Piauí

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi) confirmou na noite desta sexta-feira (01) mais duas mortes causadas pelo novo coronavírus no Piauí. As vítimas são um homem, de 59 anos, com histórico de cardiopatia e pneumopatia, faleceu no Hospital de Urgência de Teresina (HUT), e uma idosa, de 91 anos, morreu em um hospital particular da Capital.



Boletim da Sesapi. Foto: Ascom.

Ainda segundo o boletim epidemiológico, foram confirmados novos 65 casos da doença no Estado. Dos pacientes que testaram positivo, 24 são mulheres e 41 homens, com idades que variam de 1 ano a 89 anos. Com isso, o número de infectados chegou 665.

A Sesapi informou ainda que os municípios de São João do Piauí e Valença registraram pela primeira vez casos da doença. Agora, subiu para 60 o nímero de cidades com casos de Covid-19 no Estado.

Adriana MachadoJorge Machado com informações da Sesapi