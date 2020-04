Sesapi confirma mais 39 casos da Covid-19 em apenas 24 horas

A curva dos casos de Covid-19 continua em sua trajetória ascendente no Piauí. Somente nas últimas horas, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) confirmou mais 39 registros da doença em municípios como Água Branca, Castelo do Piauí, Luzilândia e Nazaré do Piauí. Com isso, subiu para 33 o total de cidades piauienses com casos positivos para o coronavírus.



Destes 39 casos confirmados ontem (23), 21 são pacientes mulheres e 17 são homens com idades entre 1 a 87 anos. O que chama atenção neste boletim e nos demais divulgados pela Sesapi anteriormente esta semana é a quantidade de crianças que vêm sendo confirmadas para Covid-19. Há registros de um paciente de apenas 3 anos de idade infectado em União, além de um bebê de 4 meses, que é a vítima mais nova da doença no Piauí.

No boletim de ontem, mais três crianças foram testadas positivo para a Covid, sendo duas de um ano (um menino e uma menina naturais de Teresina), e uma outra de 8 anos (um menino natural de São Raimundo Nonato). Somando-se todos os casos, já são 14 crianças com diagnóstico confirmado de coronavírus no Piauí. Uma delas, uma menina de 13 anos, acabou falecendo na cidade de Pedro II por conta da doença.

Com os 39 casos confirmados de ontem, subiu para 256 o número de pessoas com Covid-19 no Piauí. São 16 óbitos, 3.262 casos descartados e 84 altas médicas. A última morte foi de um homem de 64 anos natural de Parnaíba que faleceu no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde(HEDA). Ele fazia tratamento para câncer.

Com relação à situação dos hospitais, segundo a Sesapi, há 131 pacientes internados, 80 leitos clínicos ocupados, 49 leitos de UTI sendo utilizados e dois leitos de estabilização também sendo usados por pacientes com Covid.

Maria Clara Estrêla