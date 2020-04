Sesapi alerta população sobre compartilhamento de fake news

Neste momento de pandemia por conta do coronavírus, diversos órgãos estão trabalhando juntos, a fim de manter a população segura e bem informada com relação às medidas que estão sendo adotadas, bem como a situação do Piauí no que diz respeito ao número de casos.



A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) é o órgão estadual que está a frente da divulgação dos boletins diários, trazendo dados sobre a quantidade de casos confirmados, descartados e óbitos confirmados por conta do Covid-19. Mas, a Secretaria faz um alerta à população sobre a disseminação de notícias falsas nas redes sociais.



Por meio de nota, a Sesapi pontua que a população deve buscar as fontes oficiais para se manter informada e que isso pode ser feito através do site da instituição, no endereço eletrônico www.saude.pi.gov.br. E que a divulgação de listas falsas é uma atitude inadequada, sobretudo neste momento de pandemia.



Vale ressaltar que, além da Sesapi, a população deve se manter informada através dos meios de comunicação.



Confira a nota da íntegra.



A Secretária de Estado da Saúde comunica que, por meio do site institucional da SESAPI, (http://www.saude.pi.gov.br/ ), todos têm acesso à lista verídica dos aprovados no Teste Seletivo Simplificado realizado para selecionar profissionais para as ações de enfrentamento à COVID-19. Esta Nota tem por finalidade ressaltar a fonte da informação verídica, dado que estão sendo compartilhadas listas falsas nas Redes Sociais, numa clara demonstração de Fake News, inadequadas em qualquer instante e, principalmente, numa situação de emergência como a que estamos vivendo.



Isabela Lopes