Servidores do HU-UFPI denunciam atraso na vacinação contra a gripe

Servidores do Hospital Universitário da UFPI estão aflitos com a possibilidade de contrair a gripe A H1N1, porque até agora a maioria deles ainda não foi vacinada. A denúncia foi feita nesta quinta-feira (10) ao portal O DIA por alguns funcionários da unidade de saúde, que pediram para ter a identidade mantida em sigilo.

Eles relatam que há um paciente do sexo masculino no HU com suspeita de estar infectado pelo vírus da gripe, o que aumentou ainda mais o receio dos funcionários, e estaria, inclusive, prejudicando o atendimento ao citado paciente.

Hospital Universitário da UFPI (Foto: Lina Magalhães / Arquivo O DIA)

Por meio de sua assessoria de comunicação o Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU-UFPI) informou que havia agendado, com a Fundação Municipal de Saúde, a vacinação de seus colaboradores para os dias 10 e 11 deste mês. Entretanto, a FMS informou que não poderia fornecer as vacinas nesta data por falta de estoque.

Ainda segundo a assessoria do HU-UFPI, os dias de vacinação foram remarcados, com datas "prováveis" de 17 e 18 de maio.

"Os empregados que optarem por tomar a vacina antes desta data devem procurar os postos de vacinação em Teresina, uma vez que profissionais da área de saúde estão entre os grupos prioritários", informou o HU-UFPI, por meio da assessoria.

Ademais, o hospital afirma que há um posto de vacinação no Colégio Técnico da UFPI, e muitos dos funcionários já teriam sido vacinados.

FMS afirma que esforços estão sendo realizados para garantir imunização de todo público alvo

A Fundação Municipal de Saúde de Teresina, por sua vez, esclarece que "os esforços necessários estão sendo realizados no que se refere a manter a imunização de todo o público alvo da Campanha de Vacinação contra Gripe". A meta, de acordo com o órgão, é vacinar 193.527 pessoas na capital.



Desde o início da campanha a FMS diz ter recebido do Ministério da Saúde duas remessas de vacinas, totalizando 122.200 doses, que já foram distribuídas nas salas de vacina da capital.

O público alvo inclui: pessoas maiores de 60 anos, as crianças na faixa etária de seis meses a menores de cinco anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias), as gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), os trabalhadores da saúde, os professores das escolas públicas e privadas, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições especiais, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional.

Sábado, 12 de maio, acontecerá o Dia D de vacinação contra a gripe. Salas e postos volantes de vacina estarão funcionando em todas as zonas da cidade. A FMS divulgará nesta sexta-feira, 11, a lista dos postos de vacinação do Dia D.

"A população pode ficar tranquila, que até o dia 1° de junho de 2018, quando encerra a campanha de vacinação, a meta de vacinar todo o público alvo será alcançada. Problemas pontuais de abastecimento das salas de vacina podem acontecer devido à grande procura. As equipes da Diretoria de Vigilância em Saúde estão a postos para resolver todos os eventuais contratempos. Vale ressaltar que a entrega da vacina segue critérios rigorosos de transporte e armazenamento e, por questões de logística, considerando que são mais de 100 salas de vacina em toda a zona urbana e rural algum tipo de demora na entrega é natural", informou a FMS por nota.

A vacina protege contra os vírus influenza tipo B, A H1N1 e A H3N2.



Cícero Portela