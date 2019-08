Serviços ambulatoriais e UBS's não funcionarão durante o feriado

A Fundação Municipal de Saúde de Teresina (FMS) divulgou os horários e quadro de funcionamento dos hospitais para este feriado do dia 16 de agosto, quando se comemora o aniversário de 167 anos da Capital piauiense. Os serviços de urgência e emergência das unidades públicas de atendimento funcionarão normalmente, por se tratarem de um serviço essencial.



No entanto, os serviços não essenciais, como atendimentos laboratoriais e aplicação de vacinas, funcionarão em regime de plantão das 7 às 19 horas. As Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e a parte ambulatorial dos hospitais (marcação de consultas e exames) só voltam a funcionar na segunda-feira (19). O Centro Integrado de Saúde Lineu Araújo, por fazer parte da rede de atendimentos ambulatoriais, só funciona até hoje (15) e também só volta a atender na segunda-feira.



HUT e serviços de urgência e emergência funcionam normalmente no feriado de Teresina - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Já as maternidades da rede municipal funcionarão normalmente para casos de internações. Unidades como o Hospital de Urgências de Teresina (HUT) e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) também estarão funcionando normalmente durante todo o dia, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Etse último contará, durante todo o feriado, com médicos reguladores, operadores e telefonistas auxiliares de regulação médica.

A equipe do Centro de Zoonoses estará de plantão para o recolhimento de cães, gatos e atendimento clínicos, bem como para a administração de vacinas como a da raiva. A FMS esclarece ainda que sua área administrativa funciona até hoje (15), e volta com expediente normal somente na segunda-feira (19).

Fundação Municipal de SaúdeMaria Clara Estrêla