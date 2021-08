Senac Piauí abre processo seletivo com salários de até R$ 3.960; veja edital

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, regional Piauí (Senac-PI) está com processo seletivo para preenchimento de vagas de cadastro reserva para diversos cargos em todos os Centros de Educação Profissional do Senac no Estado do Piauí, situados nos municípios de Bom Jesus, Floriano, Parnaíba, Picos, Piripiri, São Raimundo Nonato, José de Freitas e Teresina



As inscrições serão efetuadas de forma online no período de 03 a 24 de agosto de 2021, no website seletivo.pi.senac.br. Os interessados deverão preencher o formulário de Inscrição disponível no site e visualizar/imprimir o comprovante gerado contendo o nome do candidato, n° de inscrição e cargo escolhido.

(Foto: Senac-PI/Google Maps)

A solicitação para homologar a inscrição deve ser enviada até às 00h de 03 de agosto de 2021 até às 23h59 de 26 de agosto de 2021.



Os selecionados ingressarão como Assessor Técnico ou Auxiliar Administrativo, com regime de 40 horas semanais de trabalho. A remuneração referente aos cargos varia de R$1.485,00 a R$3.960,00.



O processo seletivo será dividido em três etapas, sendo a primeira de prova objetiva, a segunda análise curricular e a terceira fase de entrevista.



Todas as informações estão disponíveis no:



Solicitação para Homologação de Inscrição - Link

Anexo IV - Formulário para Recurso

Anexo III - Formulário para Redação

Anexo II - Conteúdo Programático

Anexo I - Cargos/Profissionais Requeridos

Edital nº 01/2021 - Processo Seletivo Externo.

