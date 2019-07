Seminário discutirá programa que promete R$ 200 milhões para o turismo

Nesta quarta-feira (24), acontecerá o Seminário Investe Turismo, realizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Piauí, pelo Governo do Estado, pelo Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) e pelo Ministério do Turismo (Mtur).

O evento será aberto oficialmente às 09h30, na sede do Sebrae em Teresina.

O objetivo do seminário é mostrar as ações do programa Investe Turismo aos agentes públicos e privados ligados à atividade turística no estado, com foco nos municípios de Teresina, Parnaíba, Luis Correia, Ilha Grande, Cajueiro da Praia, São Raimundo Nonato e Santa Cruz dos Milagres.

Desenvolvido conjuntamente pelo Ministério do Turismo, Sebrae e Embratur, o objetivo principal do programa Investe Turismo é acelerar o desenvolvimento de várias regiões do país, por meio de incentivos destinados a aumentar a qualidade e a competitividade de 30 rotas turísticas estratégicas do Brasil, com foco na geração de empregos. De acordo com o ministério, o investimento inicial será de R$ 200 milhões.

No Piauí, três rotas turísticas serão contempladas - Rota das Emoções (que inclui Jericoacoara, no Ceará, o Delta do Parnaíba e os Lenções Maranhenses)

O evento contará com as presenças do ministro interino do Turismo, Daniel Nepomuceno; do superintendente do Sebrae no Piauí, Mário Lacerda; do governador do Estado, Wellington Dias; e de representantes do Sebrae Nacional e do Embratur.

ABERTURA OFICIAL DO SEMINÁRIO INVESTE TURISMO

Data: quarta-feira, 24 de julho

Horário: 09h30

Local: Sede do Sebrae em Teresina (Importante destacar que a entrada principal do prédio localizada na Av. Campos Sales, nº 1046/Centro está passando por reforma, então o acesso dos visitantes será pela entrada lateral do prédio, localizada em frente à Central Fácil, na Rua Rui Barbosa, nº 805 – Centro).