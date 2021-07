Semec marca o início das aulas presenciais; Retorno está previsto para 4 de agosto

A Secretaria Municipal de Educação (Semec) de Teresina informou que o retorno das aulas presenciais na rede pública está previsto para o dia 4 de agosto. As escolas irão seguir os protocolos sanitários elaborados pelos órgãos competentes da Educação, respeitando o distanciamento entre as pessoas, além do uso obrigatório de máscara e restrições de atividades que possam gerar aglomeração.

De acordo com Nouga Cardoso, secretário Municipal de Educação, na primeira semana, as aulas acontecerão de forma remota, a fim de organizar a equipe escolar. Já na segunda semana, o ensino passará de forma híbrida, com pequenos grupos presenciais, de maneira rotativa.



(Nouga Cardoso. Foto: Arquivo O Dia)

Inicialmente, durante o retorno gradual, apenas alunos do 1º, 3º, 5º e 9º ano voltarão presencialmente.

O retorno das atividades escolares se dá porque, segundo a Semec, cerca de 98% dos trabalhadores da educação já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que oferece segurança para a volta às aulas.



Com a possibilidade de redução do prazo entre as doses da vacina, o secretário Nouga Cardoso afirmou que tentará antecipação para esse público.

Ithyara Borges

