Semana Santa: Arquidiocese divulga programação do Tríduo Pascal

Este ano, as procissões e via sacras estão suspensas em cumprimento às recomendações da CNBB e de autoridades de saúde e sanitárias, assim como em respeito aos decretos do Governo Estadual e da Prefeitura de Teresina, devido ao isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus.

Contudo, a Arquidiocese de Teresina orienta que os fiéis participem das celebrações pela Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus em casa, através do guia preparado para esse momento e disponibilizado em PDF no site da Arquidiocese (http://arquidiocesedeteresina.org.br/), assim como através das celebrações transmitidas online.



A orientação é que os fiéis acompanhem as missas de casa - Foto: O Dia



Confira os horários das transmissões

Quinta-feira Santa (09 de abril): Celebração da Santa Ceia do Senhor

- Forania Centro

Igreja Catedral Nossa Senhora das Dores

Transmissão: às 16h30 pelo Facebook e canal do YouTube da Arquidiocese, pela TV O DIA (canal 23.1), Portal O DIA e Rádio Carismas (92,3).

Paróquia Nossa Senhora do Amparo

Transmissão: às 17h pelo Facebook Paróquia do Amparo Teresina e Youtube Ascom Amparo.

- Forania Norte

Paróquia São Paulo

Transmissão: às 18h pelo Youtube/Paroquia São Paulo e Instagram @paroquiasaopaulothe.

- Forania Leste

Área Pastoral Paulo VI

Transmissão: às 18h pelo Youtube/Area Pastoral São Paulo VI, Facebook/SantaRitadeCassia e Instagram @areapastoralsaopauloVI.

Paróquia Santo Inácio de Loyola

Transmissão: às 19h pelo Facebook/Gjrsomisruah e Instagram @ruah_soprodevida.

- Forania Sul

Diaconia São Francisco de Assis

Transmissão: às 19h pelo Facebook/dcsaofranciscoangelim.

Paróquia Nossa Senhora das Graças

Transmissão: às 19h pelo Facebook/gracacapelinha e Instagram @gracacapelinha.

Paróquia São João Batista e São João Evangelista

Transmissão: às 18h pelo Facebook/Paróquia São João Batista e São João Evangelista, Instagram @psje.ig e @radioverona, Youtube/Rádio Verona.

Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima

Transmissão: às 19h pelo Facebook/paroquiarosadiodefatima

Paróquia do Cristo Rei

Transmissão: às 19h pelo Facebook/paroquiadecristoreithe e Youtube/paroquia de Cristo Rei Teresina.

Igreja de São José

Transmissão: às 17h pelo Facebook/ParoquiaNsPerpetuoSocorroDI e Instagram @igrejasaojoselagoadopiaui.

Sexta-feira Santa (10 de abril): Solenidade da paixão e morte do Senhor

- Forania Centro

Igreja Catedral Nossa Senhora das Dores

Transmissão: às 16h30 pelo Facebook e canal do YouTube da Arquidiocese, pela TV O DIA (canal 23.1), Portal O DIA e Rádio Carismas (92,3).

Paróquia Nossa Senhora do Amparo

Transmissão: às 15h pelo Facebook Paróquia do Amparo Teresina e Youtube Ascom Amparo.

- Forania Norte

Paróquia São Paulo

Transmissão: às 15h pelo Youtube/Paroquia São Paulo e Instagram @paroquiasaopaulothe.

- Forania Leste

Área Pastoral Paulo VI

Transmissão: às 17h pelo Youtube/Area Pastoral São Paulo VI, Facebook/SantaRitadeCassia e Instagram @areapastoralsaopauloVI.

Paróquia Santo Inácio de Loyola

Transmissão: às 15h pelo Facebook/Gjrsomisruah e Instagram @ruah_soprodevida.

- Foranias Sul

Diaconia São Francisco de Assis

Transmissão: às 15h pelo Facebook/dcsaofranciscoangelim.

Paróquia Nossa Senhora das Graças

Transmissão: às 15h pelo Facebook/gracacapelinha e Instagram @gracacapelinha.

Paróquia São João Batista e São João Evangelista

Transmissão: às 18h pelo Facebook/Paróquia São João Batista e São João Evangelista, Instagram @psje.ig e @radioverona, Youtube/Rádio Verona.

Paróquia do Cristo Rei

Transmissão: às 15h pelo Facebook/paroquiadecristoreithe e Youtube/paroquia de Cristo Rei Teresina.

Igreja de São José

Transmissão: às 15h pelo Facebook/ParoquiaNsPerpetuoSocorroDI e Instagram @igrejasaojoselagoadopiaui.

Sábado (11 de abril): Vigília Pascal

- Forania Centro

Igreja Catedral Nossa Senhora das Dores

Transmissão: às 16h30 pelo Facebook e canal do YouTube da Arquidiocese, pela TV O DIA (canal 23.1), Portal O DIA e Rádio Carismas (92,3).

Paróquia Nossa Senhora do Amparo

Transmissão: às 18h30 pelo Facebook Paróquia do Amparo Teresina e Youtube Ascom Amparo.

- Forania Norte

Paróquia São Paulo

Transmissão: às 19h pelo Youtube/Paroquia São Paulo e Instagram @paroquiasaopaulothe

- Forania Leste

Área Pastoral Paulo VI

Transmissão: às 18h pelo Youtube/Area Pastoral São Paulo VI, Facebook/SantaRitadeCassia e Instagram @areapastoralsaopauloVI.

Paróquia Santo Inácio de Loyola

Transmissão: às 20h pelo Facebook/Gjrsomisruah e Instagram @ruah_soprodevida.

- Foranias Sul

Diaconia São Francisco de Assis

Transmissão: às 19h pelo Facebook/dcsaofranciscoangelim.

Paróquia Nossa Senhora das Graças

Transmissão: às 19h pelo Facebook/gracacapelinha e Instagram @gracacapelinha.

Paróquia São João Batista e São João Evangelista

Transmissão: às 18h pelo Facebook/Paróquia São João Batista e São João Evangelista, Instagram @psje.ig e @radioverona, Youtube/Rádio Verona.

Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima

Transmissão: às 19h pelo Facebook/paroquiarosadiodefatima.

Paróquia do Cristo Rei

Transmissão: às 19h pelo Facebook/paroquiadecristoreithe e Youtube/paroquia de Cristo Rei Teresina.

Igreja de São José

Transmissão: às 17h pelo Facebook/ParoquiaNsPerpetuoSocorroDI e Instagram @igrejasaojoselagoadopiaui.

Domingo (12 de abril) - Páscoa e Ressurreição do Senhor

- Forania Centro

Igreja Catedral Nossa Senhora das Dores

Transmissão: às 16h30 pelo Facebook e canal do YouTube da Arquidiocese, pela TV O DIA (canal 23.1), Portal O DIA e Rádio Carismas (92,3).

Paróquia Nossa Senhora do Amparo

Transmissão: às 12h pelo Facebook Paróquia do Amparo Teresina e Youtube Ascom Amparo.

- Forania Norte

Paróquia São Paulo

Transmissão: às 9h pelo Youtube/Paroquia São Paulo e Instagram @paroquiasaopaulothe.

- Forania Leste

Área Pastoral Paulo VI

Transmissão: às 9h pelo Youtube/Area Pastoral São Paulo VI, Facebook/SantaRitadeCassia e Instagram @areapastoralsaopauloVI.

Paróquia Santo Inácio de Loyola

Transmissão: às 8h pelo Facebook/Gjrsomisruah e Instagram @ruah_soprodevida.

- Foranias Sul

Diaconia São Francisco de Assis

Transmissão: às 9h pelo Facebook/dcsaofranciscoangelim

Paróquia Nossa Senhora das Graças

Transmissão: às 8h pelo Facebook/gracacapelinha e Instagram @gracacapelinha.

Paróquia São João Batista e São João Evangelista

Transmissão: às 8h pelo Facebook/Paróquia São João Batista e São João Evangelista, Instagram @psje.ig e @radioverona, Youtube/Rádio Verona.

Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima

Transmissão: às 8h pelo Facebook/paroquiarosadiodefatima.

Paróquia do Cristo Rei

Transmissão: às 9h pelo Facebook/paroquiadecristoreithe e Youtube/paroquia de Cristo Rei Teresina.

Igreja de São José

Transmissão: às 17h pelo Facebook/ParoquiaNsPerpetuoSocorroDI e Instagram @igrejasaojoselagoadopiaui.

Isabela Lopes, do Jornal O Dia