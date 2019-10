Detran suspende emissão de CNHs no Piauí; motoristas reclamam

Condutores estão há, pelo menos, nove dias sem receber a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Departamento Estadual de Trânsito do Piauí (Detran-PI). Isso porque, segundo o órgão, foi finalizado o contrato com a gráfica responsável pela emissão da CNH.

Natalie Araújo é uma das motoristas que esteve na sede do Detran para receber o documento após dar entrada na renovação. Segundo ela, o órgão deu a previsão de que o documento seria entregue no dia 21 de outubro.

Detran suspende emissão de CNHs no Piauí. (Foto: Arquivo O Dia)

No entanto, ao chegar ao balcão de recebimento, foi informada de que deveria retornar em dois dias.

No dia 23, Natalie Araújo relata que retornou à sede do Detran, mas novamente não conseguiu receber o documento.

"Não recebi porque, segundo eles, a gráfica que realiza a impressão da CNH não está recebendo dinheiro. O novo prazo é para hoje, mas nem vou perder meu tempo", conta.

Apesar do atraso, a motorista afirma que não foi prejudicada pelo atraso no documento, já que ainda está dentro do prazo de 30 dias desde o vencimento da carteira antiga. "Ainda estou resguardada pela lei", completa.

Em nota, o Detran-PI alega que foi enviada a minuta do contrato para a assinatura da empresa vencedora da licitação. O Detran informa que está sendo cobrado à empresa o restabelecimento do serviço.

Nathalia Amaral