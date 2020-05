Sem isolamento, Teresina já poderia ter 600 mortes, diz matemático

Se os números da Covid-19 no Piauí, sobretudo em Teresina, já são assustadores e preocupantes, caso a população não estivesse seguindo o isolamento, a situação poderia ser ainda pior e isto foi apontado em números por especialistas e matemáticos. Levando-se em conta os dados oficiais notificados de pacientes com o diagnóstico do coronavírus na capital, Teresina já poderia ter 600 mortes se não houvesse a adoção do isolamento social.



Leia também: Teresina confirma mais 27 casos de Covid-19 em um dia

Se os moradores estivessem circulando normalmente pela cidade sem medidas restritiva e de proteção, o número de infectados já estaria na casa dos 100 mil. Os cálculos foram projetados pelo professor doutor em Matemática, Jefferson Leite, com base nos registros oficiais de óbitos e casos notificados.

O número de casos depende do percentual de isolamento que a cidade consegue atingir. Segundo as projeções matemáticas, se o índice de isolamento se mantiver na média de 55%, teremos cerca de 4,2 mil pessoas infectadas com a Covid-19. Se a taxa chegar a 60%, o número cai para 70%, podendo ficar em 2,8 mil casos se o percentual chegar a 7%”, frisou o matemático.



Jefferson Leite é doutor em Matemática Aplicada com ênfase em Modelos Epidemiológicos - Foto: Reprodução/PMT

É importante ressaltar o alto poder de infecção e disseminação do coronavírus. Pesquisa sorológica encomendada pela Prefeitura de Teresina com testes para a Covid-19 já havia apontado que para cada uma pessoa infectada na cidade, existem outras três não notificadas, ou seja, o número de pacientes que são contabilizados pelo poder público ainda está aquém do que pode ser a situação a real de Teresina.

Apesar do isolamento social na capital piauiense estar se mantendo abaixo do que preconiza a Organização Mundial da Saúde (OMS), Teresina foi apontada pelo Ministério da Saúde como a menor curva de evolução dos casos do novo coronavírus entre as capitais do Nordeste. No entanto, isso não significa que a quarentena possa começar a ser flexibilizada.

“A população começa a sentir uma falsa segurança em relação à doença e passa a descumprir as recomendações estabelecidas pelas autoridades. É preciso agir com responsabilidade e, se for preciso, endurecer ainda mais as medidas para cuidar da vida das pessoas e minimizar os danos decorrentes do coronavírus”, foi o que pontuou o prefeito Firmino Filho (PSDB).



"É preciso agir com responsabilidade e, se for preciso, endurecer ainda mais as medidas para cuidar da vida das pessoas", disse o prefeito Firmino Filho - Foto: O Dia



O chefe do Executivo municipal destaca que em um mês, a curva dos casos de coronavírus em Teresina subiu de 19 para 485. O aumento foi de mais de 2.000%. O número de óbitos também seguiu a mesma tendência e saltou de dois para 14 no mesmo período, um acréscimo de 600%.

Para minimizar os efeitos da pandemia e garantir que a população fique em casa, a Prefeitura restringiu o uso do transporte público municipal somente aos profissionais dos setores essenciais devidamente identificados e utilizando bilhetagem eletrônica, além de estabelecer o fechamento do comércio e da indústria, mantendo abertos apenas alguns estabelecimentos considerados serviços de primeira ordem como padarias, farmácias, supermercados, posto de gasolina, bancos e lotéricas.

Maria Clara Estrêla, com informações da Prefeitura de Teresina