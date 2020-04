Sem isolamento, Piauí chegaria a 100 mil casos de Covid-19 em julho, diz estudo

Um estudo realizado pelo matemático e professor Jefferson Cruz, integrante do Grupo de Trabalho de Saúde do Comitê Gestor de Crise (CGC) da Universidade Federal do Piauí (UFPI), apontou que sem o isolamento social, o número de casos confirmados de Covid-19 no Piauí chegaria a 100 mil em junho. O cálculo foi concluído com base na quantidade de pessoas que podem ser infectados por um indivíduo com a doença.

Foto: Divulgação

Jefferson analisou o nível de contaminação do novo coronavírus no Piauí e fez projeções de como se dará o avanço de novas infecções nos próximos meses.

Segundo o matemático, sem as medidas de isolamento, o Piauí cerca de 2.000 casos confirmados, com cerca de 50 óbitos, e atingiríamos o pico da doença já entre maio e junho, com 100.000 a 200.000 casos e 600 a 700 óbitos. Em Teresina, seriam cerca de 30.000 casos confirmados, com algo em torno de 200 mortes.

“Fizemos essa estimativa baseados no protocolo da Organização Mundial de Saúde, que estima a quantidade de pessoas que podem ser infectadas por um indivíduo contaminado”, explica Jefferson.

Caso a projeção do pesquisador fosse alcançada, o Estado não teria como atender a demanda de pacientes, ou seja, a saúde pública entraria em colapso. Jefferson explica que com a adesão do distanciamento social, o pico da doença deve acontecer em agosto, dando tempo para que o sistema de saúde estadual se prepare. A pesquisa está sendo acompanhada pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesapi).

“É algo que já está sendo feito, com a construção de hospitais de campanha para ampliação dos leitos que possam atender aos pacientes”, disse.

Os dados também geram motivos de preocupação mesmo com o isolamento social. Isso porque segundo o pesquisador, o Piauí deve registrar 20.000 casos em junho, um total 80% menor do que os 100 mil previstos sem o isolamento. Logo, o número de óbitos também será bem inferior. Em Teresina, teria entre 3.000 e 4.000 infectados confirmados.

Jefferson Cruz frisa que um isolamento apenas parcial traria números intermediários: nem os 20 mil com o isolamento nem os 100 mil sem. “Nesse caso, teríamos uma janela entre dois extremos e precisaríamos saber como seria o comportamento da população com relação aos cuidados, como o distanciamento entre as pessoas, o uso de máscaras e de álcool gel, por exemplo”, finaliza.

PortalODia.com