Selo brasileiro dos Correios é premiado na Itália

A Agência dos Correios Brasileira ganhou o Prêmio Internacional São Gabriel de Arte Filatélica, promovido pela Fundação Fioroni, em Legnago, na Itália. O selo premiado é uma edição comemorativa do Natal 2018, que homenageou os 200 anos da Canção Noite Feliz. O selo brasileiro dividiu o prêmio com a emissão do Correio Alemão que destaca os quatro clérigos conhecidos como mártires de Lubeck.



Noite Feliz é uma das canções mais populares do mundo, declarada como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, em 2011. A arte de José Carlos Braga tem o formato de uma estrela de oito pontas que representa a ligação entre o físico e o espiritual, sendo o símbolo do Natal.

Os criadores da canção Padre Mohr e o músico Franz Gruber também aparecem na criação. No segundo selo, a Capela Noite Feliz, localizada em Oberndorf, Áustria, é encenada com uma noite de inverno, cercada por símbolos do Natal, como luzes e pinheiros. Nas laterais, a música está na versão alemã e em português.



Foto: Divulgação

De acordo com Aline Ferreira, analista dos Correios, a inspiração para o tema surgiu dois anos antes, após descobrirem que a Canção Noite Feliz, completaria 200 anos.

“O Brasil vem se destacando pela qualidade e originalidade de suas emissões de selos, que empregam cada vez mais tecnologia na sua criação e produção, resultando nos prêmios internacionais recebidos. É um reconhecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido pelos Correios no segmento da filatelia. Por outro lado, aumenta a responsabilidade em buscar, a cada emissão, surpreender e superar as expectativas do meio filatélico”, conta Aline Ferreira.

Esta é a quinta vez que o Brasil é premiado, ficando em primeiro lugar em 1974, com o bloco São Gabriel Padroeiro dos Correios (1973); em 1977, com a emissão Dia Nacional de Ação de Graças (1976); e em 1990, com o selo Dia Nacional de Ação de Graças (1989). Em 2015, os Correios receberam o Prêmio Especial pela representação gráfica inovadora, com o bloco de Natal São Nicolau com os Navegantes (2014).

Emissão de selos

O Programa de Selos Postais (PSP) dos Correios é regulamentado pela Portaria nº 3.063/2018 do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC. Anualmente, um colegiado denominado Comissão Filatélica Nacional (CFN) elege oito temas para compor o PSP. Integram ainda o PSP as emissões da Série América - UPAEP, Mercosul, Natal, Série Relações Diplomáticas, Emissão Conjunta, Emissão Comum, Selo Mídia e Cota Ministerial.

O bloco e o selo, com valor de 1º Porte Carta Comercial (hoje R$ 1,95), estão disponíveis para venda na loja virtual. O segundo selo, com valor de 1º Porte Carta Não Comercial (hoje R$ 1,30) está esgotado na loja virtual. Aline Ferreira, explica que a edição de 2019 já está disponível.

“Para a Emissão Postal Comemorativa Natal 2019 o concurso foi direcionado a pessoas físicas das áreas de design, artes plásticas, publicidade e arquitetura, profissionais e estudantes. A vencedora foi a designer e filatelista Giana Pundek Tenius. Este novo selo de Natal estará disponível nas principais agências e na loja virtual ainda nesse mês de novembro”, conclui.

Sandy Swamy, do Jornal O Dia