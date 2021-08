Seleção de estágio: TRE-PI abre oito vagas para nível de pós-graduação em Direito

O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) abriu processo seletivo para o preenchimento de oito vagas de estágio a nível de Pós-graduação em Direito. As inscrições devem ser realizadas via formulário eletrônico pelo site www.esmepi.org.br/concursos até às 23h59 dia 13 de agosto de 2021. O valor da inscrição será de R$80.

A seleção destina-se ao preenchimento de vagas para estágio de estudantes matriculados em cursos de pós-graduação em Direito Eleitoral, Público, Privado ou Constitucional, ofertados por instituições regularmente credenciadas pelo Ministério da Educação.



O processo seletivo será feito pela Escola Superior da Magistratura do Estado do Piauí (Esmepi). O edital está disponível aqui.



Carga horário e remuneração

O estagiário cumprirá jornada de 20 horas semanais, devendo o horário do estágio se desenvolver durante o expediente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (7h às 13h) e compatibilizar-se com o horário do curso de pós-graduação em que esteja matriculado.



O estagiário receberá, obedecida a jornada indicada, a título de bolsa, a importância mensal R$1.224,30, acrescidos de auxílio transporte no valor diário de R$4, além de seguro de vida em grupo e/ou acidentes pessoais. O estagiário servidor ou empregado público não fará jus à bolsa auxílio de estágio, auxílio-transporte e seguro de vida em grupo e/ou acidentes pessoais.



