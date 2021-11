Sejus realiza operação para fiscalizar pessoas com tornozeleiras eletrônicas

A Secretaria de Justiça do Piauí (Sejus) lançou, na noite do último sábado (6), mais uma etapa da Operação Monitorados. A missão tem como objetivo realizar a fiscalização das pessoas que cumprem medidas cautelares diversas da prisão, em especial, as que usam tornozeleiras eletrônicas. Atualmente, 450 pessoas usam tornozeleiras eletrônicas nas cidades de Teresina, Altos, União, Parnaíba, Luis Correia, Floriano, Oeiras e Picos.

Foto: Divulgação/Sejus Nesta etapa, a fiscalização teve como foco as zonas Sul e Sudeste de Teresina. O secretário de Justiça, Carlos Edilson, acompanhou a ação juntamente com policiais Penais da Diretoria de Administração Penitenciária (Duap), da Diretoria de Inteligência (Dinp), do Monitoramento Eletrônico, do Grupo Tático Prisional (GTP) e, ainda, policiais militares das Rondas Ostensivas de Caráter Prisional (Rocap) integraram a missão. “A importância dessa operação é fiscalizar essas pessoas e evitar possíveis delitos por parte delas. Existem várias medidas aplicadas pelo Judiciário como o horário para recolhimento noturno, proibição de deixar a comarca de origem, proibição de frequentar bares, por exemplo. Enviamos nossos policiais para fazerem essa fiscalização, in loco, e para comunicar ao Judiciário sobre as infrações cometidas”, frisou o secretário de Justiça, Carlos Edilson. A fiscalização deverá ser intensificada nos próximos dias na capital e também deverá ser realizada em outras cidades do Estado.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!