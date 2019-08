Sejus entrega kits escolares para unidades penais de Teresina

Com o objetivo de contribuir cada vez mais para a qualidade e eficiência do ensino no sistema prisional, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) entregou 1.110 kits escolares, com mesas e cadeiras, doados pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen).



A mobília foi distribuída nas unidades penais da grande Teresina e na Academia de Formação Penitenciária do Estado do Piauí (Acadepen). Desse material, 29 kits serão destinados a pessoas com deficiência e 38 aos professores.

Entrega de kits escolares para unidades penais do estado (Foto: Thanandro Fabrício/Divulgação Sejus)

De acordo com a coordenadora de Ensino da Sejus, Jussyara Valente, a nova mobília representa um incentivo aos reeducandos “Ficamos felizes com essa doação do Depen, pois gera um entusiasmo e um incentivo para que os reeducandos tenham mais interesse na sala de aula”, diz Jussyara.

O secretário de Estado da Justiça, Carlos Edilson, comemora a novidade e ressalta a importância do novo material. “Fomos contemplados com esses kits que contribuirão para o fortalecimento da educação no sistema prisional”, conclui o gestor.

Da redação