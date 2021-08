Seis detentos fogem de duas penitenciárias do Piauí neste domingo (01)

Seis homens fugiram de duas penitenciárias no Piauí, neste domingo (01). Uma das fugas ocorreu na Penitenciária Irmão Guido, na BR 316, zona Sul de Teresina. O homem identificado como Gregório Isaac Gomes, ainda não foi recapturado. Na Penitenciária de Parnaíba, litoral do estado, cinco homens fugiram. Três deles foram capturados e outros dois continuam foragidos.



De acordo com informações do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí – SINPOLJUSPI, o detendo Gregório Gomes, fazia parte do grupo que trabalha dentro da penitenciária. No momento da fuga, o detento fazia a pintura externa na entrada da Irmão Guido.



Foto: Arquivo O Dia

Segundo a SINPOLJUSPI, a Penitenciária de Parnaíba, onde cinco homens empreenderam fuga, tem cerca de 600 detentos, com média de seis polícias penais por plantão. O sindicato denuncia que as cercas elétricas e o sistema de monitoramento de câmeras do local estão sem funcionamento.

O policial penal, Zé Roberto, ex-presidente do sindicato, ressalta que as denuncias já foram feitas à Secretaria de Justiça do estado, mas que ainda não houve resoluções.

“É uma situação difícil que só seria corrigida com estrutura física decentes e contingente humano de policiais penais adequados, para que a segurança fosse te fato efetiva. Assim a segurança pública estaria completa, com a Polícia Militar efetivando as prisões, a Civil investigando e o prisional mantendo os detentos à disposição da justiça”, pontua.

