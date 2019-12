Seis bairros de Teresina ficarão sem água para interligação de adutora

Pelo menos seis bairros da zona Leste de Teresina ficarão desabastecidos de água entre esta segunda (16) e terça-feira (17) devido aos trabalhos de interligação da adutora Meio Norte pela Águas de Teresina, subconcessionária dos serviços de água e esgoto da Capital Piauiense.



A manutenção é programa, segundo a empresa, e visa integrara a nova adutora ao sistema de distribuição de água tratada de Teresina. O serviço deixará parte da zona Leste das 22 de hoje até as seis horas da manhã desta terça. A previsão é que o retorno da água às torneiras ocorra gradativamente a partir deste horário.

Serão afetados os bairros Tabajaras, Pedra Mole, Socopo, Cidade Jardim, Morros e Aroeiras.



A adutora Meio Norte

A adutora Meio Norte faz parte do pacote de projetos anunciados pela Águas de Teresina para universalizar o abastecimento de água tratada na Capital. Com uma tubulação de 400 milímetros, ela deve reforçar a distribuição de água no extremo Leste de Teresina.

O projeto tem 10 Km de extensão, podendo transportar cerca de 100 litros de água por segundo, o que deve beneficiar cerca de 100 mil pessoas na região dos bairros Tabajaras, Zoobotânico, Porto do Centro, Verde Lar, Vale do Gavião, Pedra Mole, Vila Meio Norte, HBB, Residencial Engenheiro Maurílio, Parque Mão Santa, Vila Paraíso, Cidade Jardim e Socopo.

