Seis açudes do Piauí atingem capacidade total e Dnocs monitora

Pelo menos seis dos 25 açudes localizados no Piauí atingiram 100% de sua capacidade de armazenamento de água nos últimos dias devido às fortes chuvas que caem no Estado. A informação é do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (Dnocs), que monitora os reservatórios.



Os açudes que já operam com o total de sua capacidade e exigem mais atenção no momento são o de Malhadinho, em Dirceu Arcoverde; Caldeirão, em Piripiri; Pé de Serra, também em Piripiri; Jenipapo, em São João do Piauí; Nonato, em Dom Inocêncio; e o açude de Campo Maior.

No entanto, apesar de estarem armazenando o limite máximo de água possível, os reservatórios não representam nenhum risco para as populações destes municípios. É o que ressalta o coordenador do Dnocs no Piauí, Djalma Bezerra. “A avaliação é boa. Os reservatórios estão todos com segurança e não há com o que se preocupar no momento. Ainda temos barragens, apesar das fortes chuvas, em que a recarga foi muito pequena”, explicou Djalma.



Foto: Portal Sanjoanense

Dos seis açudes que atingiram sua capacidade total, Caldeirão e Jenipapo são os que inspiram os maiores cuidados. O primeiro, por estar localizado a apenas 9 quilômetros de Piripiri, e o segundo, por ser o maior reservatório do Estado, com uma capacidade total de R$ 248 milhões de metros cúbicos de água.

O aumento no nível dos açudes do Meio Norte piauiense é um dos resultados do aumento da vazão da Barragem de Boa Esperança, localizado no município de Guadalupe. Desde o início da semana, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) vem trabalhando para reduzir o volume de água na barragem, que aumentou consideravelmente no período chuvoso.

Segundo o monitoramento da Chesf, Boa Esperança está operando com 90,04% de sua capacidade total. O volume de água que entrou no reservatório (afluência) reduziu, e hoje encontra-se em 1.040 m³/s. Há dois dias, a afluência era de 1.110 m³/s.

Já o volume de água que sai da barragem (defluência) aumentou para 1.391 m³/s. Isto significa dizer que o nível da água na Barragem de Boa Esperança tem diminuído, uma vez que o volume de água que entra no reservatório já é menor que o volume liberado.

Isabela Lopes e Maria Clara Estrêla