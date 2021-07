Segurança Pública: Piauí deve receber R$ 25 milhões para capacitar profissionais

O Ministério da Justiça e Segurança Pública definiu novos critérios para distribuição de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), na modalidade fundo a fundo. O repasse, previsto para acontecer até o final deste ano, prevê recursos da ordem de R$ 25.280.888,40 para o Piauí. A revisão dos critérios atende à demanda das Unidades da Federação e foi discutida em um grupo de trabalho com a participação de representantes do Ministério e das Secretarias de Segurança Pública.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

A Portaria MJSP Nº 275, de 5 de julho de 2021 foi assinada pelo ministro Anderson Torres e publicada nesta terça-feira (6), no Diário Oficial da União. Os recursos contribuirão para o fortalecimento das instituições e para a capacitação dos profissionais de segurança pública do Estado. Desde 2019, o Governo Federal já transferiu mais de R$1,5 bilhões para investimento em segurança pública nos estados e Distrito Federal. Ainda este ano, o MJSP vai repassar mais de R$722 milhões.



O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, informou que, pela primeira vez, a revisão dos critérios atendeu à demanda das Unidades da Federação e foi discutida em conjunto com representantes das cinco regiões do país. “Além disso, é importante lembrar que esse recurso é suplementar e que cada unidade federativa deve cuidar e investir nas suas forças de segurança. Esse recurso vem para ajudar os Estados e o Distrito Federal e procuramos ser o mais correto possível para que todos recebam uma quantia razoável de recursos”, afirma o ministro.



Com a mudança, um dos eixos de financiamento foi alterado. Agora, serão destinados 30% dos recursos para a valorização dos profissionais de segurança pública e 70% para o fortalecimento das instituições. Esse último vai reforçar e garantir que a destinação seja ainda mais equilibrada e abrangente, pois envolve mais órgãos, como os Corpos de Bombeiros Militares.



