Segurança do paciente é tema de ações no HU-UFPI

No período de 8 a 11 de maio, o Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), realizou a II Semana de Segurança do Paciente em conjunto com a IV Semana de Higienização das Mãos, com uma programação que inclui palestras, painéis informativos e integrativos, utilizando metodologias que possibilitaram a participação ativa dos colaboradores, pacientes e acompanhantes. “O objetivo é conscientizar sobre a importância da higienização das mãos, medida mais eficaz para prevenir e controlar infecções, além de promover a segurança de pacientes, profissionais e demais usuários dos serviços de saúde”, explica a enfermeira Laís Carvalho de Sá, Chefe da Unidade de Vigilância em Saúde.

A programação, de responsabilidade do Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente do HU-UFPI, teve início na terça-feira (8), com ações voltadas para temas relacionados aos Protocolos de Segurança do Paciente do hospital, como o Protocolo de Segurança de Medicamentos, dando ênfase ao manuseio dos medicamentos de alta vigilância (MAV’s); o Protocolo de Prevenção de Lesão por Pressão; o Protocolo de Cirurgia Segura (com ênfase na adesão da Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica - LVSC) e o Protocolo de Higienização das Mãos.

A técnica de enfermagem Lígia Martins de Sousa Cruz, que participou de uma das ações, avaliou positivamente os benefícios da campanha: “Todos ganham com a adoção das medidas que estão sendo trabalhadas. A proteção é dupla, para nós e para os pacientes”.

A doméstica Maria da Cruz Peres Soares, 51 anos, residente no povoado Boquinha, está acompanhando seu pai em tratamento no HU-UFPI e também observou a importância da campanha. “Se todos lavam as mãos, usam álcool em gel e fazem o que é para ser feito, os riscos diminuem”, diz Maria da Cruz.

Data Mundial - De acordo com o infectologista Peron Ribeiro Soares, Chefe do Setor de Vigilância em Saúde, o dia 5 de maio foi definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como dia mundial de higiene das mãos para que haja, anualmente, uma mobilização dos serviços de saúde nesse sentido. “Nos mobilizamos no HU-UFPI para que possamos atuar na prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde, gerando um clima de segurança tanto para os pacientes, como para os profissionais”, afirma.

A enfermeira Maria do Socorro Rêgo de Amorim, Chefe da Unidade de Gestão de Riscos Assistenciais, destaca importância da campanha no âmbito do HU-UFPI. “O Programa EBSERH de Segurança do Paciente completa, neste ano, quatro anos de atuação em toda a Rede. Estamos engajados nas propostas que regem este programa na intenção de levar a temática para o foco de todos, pois entendemos que a segurança do paciente deve ser o primeiro pilar para um serviço que almeja prestação de cuidado com qualidade. Por isso, entendo que momentos como estes de campanhas são de extrema relevância para promover a reflexão acerca de aspectos conquistados e daqueles que precisam melhorar em nosso contexto”, relata.

Higienização das mãos - As mãos constituem a principal via de transmissão de microrganismos durante a assistência prestada aos pacientes, uma vez que a pele é um possível reservatório de diversos microrganismos, que podem se transferir de uma superfície para outra, por meio de contato direto ou indireto, neste caso, entre objetos e superfícies contaminados. Por isso, a higienização das mãos com água e sabão ou álcool é uma medida simples, mas essencial, para a redução das infecções.

A Organização Mundial de Saúde (OMS), por meio da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, também tem dedicado esforços na elaboração de diretrizes e estratégias de implantação de medidas visando à adesão à prática de higienização das mãos, englobando a higienização simples, a higienização anti-séptica, a fricção anti-séptica e a anti-sepsia cirúrgica das mãos.

