Segunda quinzena de maio deve apresentar aumento de casos de Covid-19

Com 949 casos de coronavírus confirmados no Piauí e o 30º óbito, a Secretaria do Estado da Saúde (Sesapi) chama atenção para a importância de intensificar o isolamento social nos próximos dias. Segundo Herlon Guimarães, superintendente de Atenção à Saúde e Município, da Sesapi, esta segunda quinzena de maio será determinante para o aumento de casos de Covid-19 no Estado.



Foto: Reprodução Sesapi.

“Estamos entrando na segunda quinzena do mês de maio e é exatamente agora que começamos a ter a presença, de uma forma mais agressiva e o aumento de casos de coronavírus. O vírus sempre está na nossa frente 14 dias, porque a pessoa pode estar doente, mas só desenvolver sintomas nesse tempo. Tudo que estamos fazendo hoje vai se refletir em 15 dias. Se sairmos do isolamento social, se estivermos na rua, cada vez mais estaremos ativando a situação desse vírus na sociedade. Esse é um período crucial para se manter em isolamento social”, frisa.

O superintendente reforça que os números registrados de casos confirmados e óbitos no Estado revela a importância de redobrar os cuidados, seguindo as orientações dadas pelos órgãos de saúde e poder público.

“O Piauí está mostrando mais de 900 casos confirmados e 30 óbitos registrados. Pedimos a população isolamento social, essa é a única maneira de achatar esse pico e essa quantidade de pessoas adoecidas , que poderão ter uma forma grave do Covid-19, que se tiverem a doença, não vamos ter condições, dentro dos nosso âmbito hospitalar, de receber toda a população. Precisamos achatar esse pico e termos condições de termos leitos exclusivos para as pessoas que vieram a precisar, principalmente na forma grave”, completa Herlon Guimarães, superintendente de Atenção à Saúde e Município.

Isabela Lopes