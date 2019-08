Sefaz divulga lista de ganhadores do 47º sorteio da Nota Piauiense

Foi divulgada nesta sexta-feira (2), pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), a lista completa dos ganhadores do 47º sorteio da Nota Piauiense, realizado no dia 31 de julho. Os ganhadores já podem pedir o resgate da premiação no site da Nota Piauiense.

Confira aqui a lista.

Adamantino Aguiar Silva Sousa ganhou o prêmio máximo de R$ 25 mil. Já, Joaquim Giovanni Marques de Lima levou R$ 10 mil. Os dois ganhadores são de Teresina e Oeiras, respectivamente.

O programa Nota Piauiense possui mais de 230 mil pessoas cadastradas. Quem quiser participar deve realizar o cadastro do CPF no site (www.sefaz.pi.gov.br/notapiauiense). É rápido e fácil, já que é composto de perguntas básicas – como endereço, telefone, além do próprio CPF. Com o cadastro feito, o consumidor pode acompanhar as notas já existentes no sistema, visualizar os bilhetes de sorteio e conferir os créditos gerados de ICMS.

Nathalia Amaral, com informações da CCom.