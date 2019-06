Sefaz divulga ganhadores dos maiores prêmios do 45º sorteio da Nota Piauiense

A Secretaria de Fazenda do Piauí (Sefaz-PI) realizou nesta sexta-feira (31), o 45º sorteio da Nota Piauiense. Adriana Cruz Oliveira, que reside em Teresina, ganhou o prêmio máximo de R$ 25 mil. Já Raphael Vieira da Silva, de Parnaíba, levou R$ 10 mil.

A lista com o nome de todos os ganhadores será divulgada na segunda-feira, 3 de junho. O sorteio foi realizado no estúdio instalado na Escola Fazendária às 10h30. A transmissão é sempre ao vivo pelas páginas da Sefaz e da Nota Piauiense no Facebook.

O programa Nota Piauiense possui mais de 213 mil pessoas cadastradas. Quem quiser participar deve realizar o cadastro do CPF no site (www.sefaz.pi.gov.br/notapiauiense). É rápido e fácil, já que é composto de perguntas básicas – como endereço, telefone, além do próprio CPF. Com o cadastro feito, o consumidor pode acompanhar as notas já existentes no sistema, visualizar os bilhetes de sorteio e conferir os créditos gerados de ICMS.