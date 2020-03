Seduc cria comitê para definir regime especial de aulas durante pandemia

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) criou um comitê que será responsável pela definição de estratégias e diretrizes sobre o regime especial de aulas não presenciais nas escolas da Rede Estadual de Ensino do Piauí, como medida preventiva ao avanço do novo coronavírus, o Covid-19.



Seguindo as orientações do Conselho Estadual de Educação, que na tarde da quinta-feira (26), se reuniu para deliberar sobre como ficará o ensino público e privado das escolas que ainda estão sem aulas presenciais por causa da pandemia do novo coronavírus, a Seduc irá trabalhar diretrizes pedagógicas para garantir o ensino aos seus mais de 250 mil alunos.

O secretário de Estado da Educação, Ellen Gera de Brito Moura, esteve presente no Conselho, acompanhado do presidente Francisco Soares, para assinar a resolução Nº 061, que trata do regime de aulas não presenciais que será adotado no sistema educacional piauiense, nesse momento em que o Piauí segue as determinações das autoridades de saúde, que recomendam o isolamento social para evitar a disseminação da doença.

Ellen Gera de Brito Moura. Reprodução Instagram.



"Nesse momento, em que ainda estamos com portões fechados por causa do novo coronavírus, iremos trabalhar diretrizes que possam trazer à rede todas as ferramentas tecnológicas que temos à disposição para os estudantes e integrar toda a comunidade pedagógica nesse esforço de garantir o aprendizado dos nossos alunos", disse o secretário.

Ellen Gera explicou ainda que a rede pública estadual fará uso das plataformas na internet como Canal Educação e Mediação Tecnológica, com aulas ao vivo e interativas, além de produzir material pedagógico para os alunos.

"A Seduc segue as determinações da área de Saúde do governo, mas vai também seguir com o trabalho pedagógico para que possamos avançar no aprendizado. Não vamos abandonar nenhum estudante aqui no Piauí e toda a comunidade pedagógica da Seduc ira trabalhar fortemente para que tenhamos um avanço na nossa educação, mesmo nesse momento de crise da Covid-19", garante Ellen Gera.

Jorge Machado com informações da Ascom da Seduc.