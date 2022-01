Seduc abre inscrições de seletivo para professor substituto no Piauí; veja edital

A Secretaria de Estado da Educação do Piauí (Seduc) está com inscrições abertas, até 23 de janeiro, para o processo seletivo simplificado de formação de cadastro de reserva para os cargos de professor substituto classe “SL” e professor mediador substituto classe “SL” para atuarem na rede de Educação Profissional e de Educação de Jovens e Adultos do estado nas 21 Gerências Regionais.

De acordo com o Edital, as inscrições poderão ser realizadas no site e os interessados pagarão taxa no valor de R$ 80,00.

Para efetivação da inscrição será necessário preencher a ficha on-line com dados pessoais, fazer o upload do documento de identificação com foto, assinalar com atenção o cargo, município e curso ao qual irá concorrer, preencher o currículo on-line e anexar no campo específico de cada item marcado, a documentação comprobatória respectiva a este, através de upload no sistema de inscrição.

(Foto: Assis Fernandes/ODia)

O seletivo terá validade de um ano e serão destinadas vagas para ampla concorrência e 20% delas serão voltadas para Pessoas com Deficiência (PCD). A seleção será feita por análise curricular e a convocação será realizada de acordo com a necessidade da secretaria e seguindo a ordem de classificação. A remuneração será com jornada de trabalho de 20h semanais, no valor de R$ 1.443,12.

O resultado final deverá ser divulgado no dia 5 de fevereiro e as dúvidas sobre o presente processo seletivo serão sanadas, exclusivamente, através do e-mail: [email protected]

Confira aqui o Edital.

