Secretário de Comunicação do Maranhão é preso por aplicar golpes no sul do Piauí

O secretário de Comunicação e Cultura da cidade de São Bernardo (MA), Carlos Humberto Sousa Lima, de 56 anos, foi preso ontem, sexta-feira (27), no município de Curimatá, no Sul do Piauí. Segundo a Polícia Civil, ele é natural do Estado Maranhão e responde pelo crime de estelionato. Contra ele, havia dois mandados de prisão em aberto.

Ainda segundo informações da polícia, o empresário é acusado de abrir uma empresa falsa para aplicar golpes com serviços de regularização fundiária em vários municípios do Piauí. Ele recebia dinheiro das vítimas, mas não dava entrada nos processos.

A Polícia Civil o encaminhou à Delegacia da cidade de Curimatá para os procedimentos cabíveis.



