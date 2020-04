Sesapi divulga novo calendário da campanha contra a gripe; veja datas

Nesta sexta-feira (04), a Secretaria de Saúde do Piauí (Sesapi) divulgou o novo calendário de vacinação da campanha contra a gripe. Após uma nota técnica exigida pelo Ministério da Saúde, foram incluídos caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e trabalhadores portuários na segunda fase, que começa no dia 16 de abril. (Veja calendário abaixo).



Foto: Arquivo O Dia.

1ª fase (a partir de 23 de março): Idosos com 60 anos ou mais e Trabalhadores da saúde.

2ª fase (a partir de 16 abril) : Profissionais das forças de segurança e salvamento, doentes crônicos, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários.

3ª fase (de 9 a 22 de maio): Professores, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, grávidas, mães no pós-parto, população indígena, ressoas acima de 55 anos e pessoas com deficiência.

A coordenadora de imunização da Sesapi, Kássia Barros, informou que a segunda fase da campanha também vai contemplar doentes crônicos e profissionais das forças de segurança e salvamento.

“Além dessas três categorias ao grupo prioritário também contempla doentes crônicos e profissionais das forças de segurança e salvamento, que começam a ser vacinados no próximo dia 16”, conta.

Com essa alteração no calendário, os professores passam a integrar o grupo-alvo da terceira fase da campanha, já que as aulas estão suspensas por causa do novo coronavírus. Conforme o calendário acima, a vacinação começa a partir do dia 09 de maio.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe segue até 22 de maio. O dia “D” de mobilização nacional para a vacinação acontece no dia 09 de maio.

“A meta para o Piauí da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe é vacinar, pelo menos, 90% de cada um desses grupos, até o dia 22 de maio”, finalizou Kássia.

Adriana MagalhãesJorge Machado