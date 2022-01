Seca: governo reconhece situação de emergência em 35 cidades do Piauí

O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), reconheceu nesta segunda-feira (24), a situação de emergência em 35 cidades do Piauí atingidas pela seca. A portaria foi publicada na edição desta segunda-feira (24) do Diário Oficial da União (DOU).

Dentre as cidades que estão sofrendo com a falta de chuvas estão Monsenhor Hipólito, São Francisco de Assis, Morro Cabeça no Tempo, Curimatá, Jurema do Piauí, entre outros.

Acesso a recursos

Com o reconhecimento federal de situação de emergência, os municípios atingidos por desastres naturais podem solicitar recursos do MDR para atendimento à população afetada, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados pelo desastre.

A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com a especificação do montante a ser liberado.

Confira a lista de cidades:

Acauã

Alagoinha

Alegrete do Piauí

Avelino Lopes

Belém do Piauí

Bonfim do Piauí

Caldeirão Grande

Campinas

Capitão Gervásio Oliveira

Caracol

Curimatá

Fartura do Piauí

Floresta do Piauí

Francisco Santos

Fronteiras

Guaribas

Itainópolis

Júlio Borges

Jurema do Piauí

Lagoa do Barro

Marcolândia

Massapê do Piauí

Monsenhor Hipólito

Morro Cabeça no Tempo

Padre Marcos

Pio IX

Queimada Nova

Santana do Piauí

Santo Inácio

São Braz do Piauí

São Francisco de Assis

São Julião

São Lourenço

Várzea Branca

Wall Ferraz

