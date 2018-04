A Prefeitura de Teresina, por meio da Superintendência de Desenvolvimento Urbano da zona Leste (SDU/Leste), informou na tarde desta quarta-feira (11) que uma das faixas da saída da ponte Wall Ferraz, no sentido zona Sul para zona Leste, está interditada por conta de um problema relacionado a fissuras detectadas no asfalto, nas proximidades da alça da ponte.

SDU interdita uma das faixas da ponte Wall Ferraz após fissuras. (Foto: Jailson Soares/O Dia)

De acordo com a SDU, por precaução e por causa do nível do Rio Poti que está aumentando, a Prefeitura decidiu por interditar uma das faixas. A suspeita é de que as fissuras possam ter sido causadas por algum tipo de erosão do solo em decorrência do nível do rio. “Quando o nível da água baixar, o órgão vai avaliar se as fissuras apresentadas foram provocadas por algum tipo de erosão do solo em decorrência do nível do rio, causadas na base do aterro”, disse o órgão.

A suspeita é de que as fissuras possam ter sido causadas por algum tipo de erosão do solo em decorrência do nível do rio. (Foto: Jailson Soares/O Dia)

Em nota, a SDU esclareceu que, após vistoria, foi avaliado que não há nenhum sinal de danos na ponte causados por conta da elevação do nível do rio. Portanto, o fato não estaria ameaçando a segurança da ponte. “O órgão pede cautela na divulgação das informações sobre o fato e continua monitorando o nível da água a fim de tomar as providências necessárias quando o rio baixar”, finaliza a nota.

Nathalia Amaral