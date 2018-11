SDR e Sebrae realizam o 3º Seminário Piauiense de Aquicultura

A Secretaria do Desenvolvimento Rural do Estado do Piauí (SDR) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Piauí (Sebrae-PI) realizam o 3º Seminário Piauiense de Aquicultura nos dias 21 e 22 de novembro, no auditório do Sebrae (Teresina). O evento tem como objetivo sensibilizar e qualificar os piscicultores, disponibilizando informações que contribuam para a profissionalização da atividade aquícola no Piauí e região, por meio de palestras, oficinas gastronômicas, dentre outros.

A ênfase do evento será na inovação tecnológica de forma a incrementar a produtividade e competitividade no setor também através da troca de saberes no âmbito das tecnologias, do desenvolvimento da cadeia produtiva e da promoção de negócios. Também vão acontecer exposições sobre temáticas relacionadas ao cultivo de peixes, linhas de crédito para piscicultura, impactos ambientais, inovações na atividade e no manejo de produção.

O diretor de Aquicultura e Pesca da SDR, Luciano Sousa, destaca a importância do evento para a atividade produtiva no Piauí. “Será uma oportunidade onde os profissionais, técnicos e produtores poderão aprender sobre diversos temas essenciais à atividade com palestrantes de renome nacional e internacional. Um momento para discutir as principais ações que contribuirão para o desenvolvimento da atividade no Piauí que, atualmente, ocupa o 3º lugar de produção de peixes do nordeste, de acordo com a Associação Brasileira da Piscicultura (PEIXE BR)’’, destacou o diretor.

Na ocasião, a SDR também fará o lançamento do Diagnóstico e do Plano da Cadeia Produtiva da Aquicultura do Piauí, que é um documento elaborado pela SDR, em parceria com consultores da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), através de um levantamento detalhado sobre as necessidades, os planejamentos, estruturas e ações voltadas para a consolidação e maior êxito da atividade no Piauí, nos próximos anos.

O III Seminário Piauiense de Aquicultura conta ainda com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), da Câmara Setorial de Piscicultura do Piauí, da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), entre outras instituições e empresas privadas.

Ascom