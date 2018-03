Saúde reforça agenda de repasses do cofinanciamento aos municípios

O secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, reforçou, em reunião com prefeitos, nesta sexta-feira (23), na Associação Piauiense de Municípios (APPM), sobre a agenda de repasse do cofinanciamento da Atenção Primária e dos Hospitais de Pequeno Porte (HPP) geridos pelos municípios. Somente esta semana, foram repassados mais de R$ 8 milhões, referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2018. A partir de março, será atualizado o que está em atraso.

Florentino Neto explica que o atraso foi gerado no governo anterior, em 2014. “Esse momento é de extrema importância para dialogarmos com os prefeitos, nós propusemos uma alternativa para a solução desse atraso e devemos pagar o mês de competência, a partir de março até dezembro, junto com uma parcela de um mês de atraso. Dessa forma, regularizaremos todo o passivo em atraso”, explica o gestor.





