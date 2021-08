Saúde mental: Piauí possui 67 centros de acompanhamento psicológico

A saúde mental sempre foi um dos aspectos importantes dos serviços de saúde ofertados para a população pelo Estado, que conta com toda uma rede de apoio voltadas para esses cuidados, oferecendo suporte de qualidade para quem necessita desses atendimentos.



A rede de atenção psicossocial do Piauí contempla desde a atenção básica até a atenção hospitalar, perpassando também estratégias de desinstitucionalização e reabilitação psicossocial.



Na atenção básica, à saúde estadual conta com as unidades básicas de saúde como pontos de saúde de referência, onde estão localizados profissionais direcionados aos cuidados sistemáticos a pessoas com transtornos mentais leves. Na atenção psicossocial especializada o Estado conta com 67 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Os centros são direcionados aos cuidados de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes.



A gerente de saúde mental da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), Virgínia Pinheiro, destaca a importância da população buscar os serviços sempre que for necessário. “São serviços que funcionam por demanda espontânea, então as pessoas que passam por situação de sofrimento psíquico e seus familiares podem buscar os serviços ofertados pelo estado na rede de suporte dos Centros de Atenção psicossocial”, fala a gerente.



Na rede de urgência e emergência e atenção hospitalar, os serviços de saúde oferecem a possibilidade de internação breve para estabilização de quadros psiquiátricos.



“A Sesapi tem reforçado a supervisão sistemática aos profissionais que compõem esses dispositivos de saúde mental. Com a chegada da pandemia de Covid-19, a Sesapi manteve todos os serviços disponíveis para a população seguindo as orientações e obedecendo a todos os protocolos sanitários para atendimentos adequados da população”, reforça Virgínia Pinheiro.



Confira a lista com o contato de todos os CAPS de atendimento da rede psicossocial do Piauí clicando neste link.



