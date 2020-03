Saúde confirma cinco casos suspeitos de conronavírus no Piauí

O Piauí tem cinco casos suspeitos de coronovírus em investigação, informou nesta quinta-feira (5) o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) da Secretaria de Saúde do Piauí. A maioria dos suspeitos possuem históricos de viagem por França, Portugal, Itália e África. Apesar do aumento dos investigados , nenhum caso foi confirmado ainda no estado.

Segundo o boletim, sete casos suspeitos já foram investigados. Após a realização dos protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, dois casos foram descartados para o coronavírus, enquanto cinco seguem sendo monitorados. Desses, quatro pessoas suspeitas estão em Teresina e uma na cidade de São Miguel do Tapuio, norte do Piauí.

O primeiro caso suspeito apareceu no Piauí no dia 27 de fevereiro. Um jovem de 24 anos, natural de Teresina, que chegou de viagem de Portugal com conexão em Paris, na França, apresentou sintomas e foi submetido a exames, que foram descartados para positivo para o covid-19. No dia seguinte, uma jovem de 25 anos que esteve em Paris e Roma chegou ao estado e apresentou os sintomas. Amostras de secreções foram enviadas Instituto Adolfo Lutz para confirmação.

Foto: Reprodução

Uma criança de 8 anos de idade que chegou de viagem por Madri e Portugal também apresentou sintomas parecidos com o de coronavírus na última terça-feira. Segundo a SESAPI, ele teve febre de 39,5º, congestão nasal, mialgia e está em isolamento domiciliar.

Desses casos, três pessoas que tiveram contatos com as pessoas suspeitas foram submetidas a investigações da epidemiologia. A namorada de uma pessoa suspeita teve o caso descartado, enquanto a mãe e a namorada das outras duas seguem aguardando exames de contraprova.

Nessa quarta-feira (4), uma mulher de 25 anos de idade, com 7 meses de gestação, apresentou febre, dificuldade para respirar, cefaleia, coriza e mialgia na cidade de São Miguel do Tapuio. Ela reside em Milão, esteve em Ilha do Sal na Costa da Africa e Salvador. A SESAPI aguarda o resultado de exames.

Otávio Neto