SASC realiza encontro estadual intersetorial do Programa Bolsa Família

Na manhã desta quarta-feira (16), teve início o Encontro Estadual Intersetorial do Programa Bolsa Família. O evento é uma iniciativa da Unidade de Gestão do Suas, da Secretaria da Assistência Social e Cidadania (Sasc), e será realizado até quinta-feira (17), no auditório do Cardinalle Buffet.



Na ocasião, esteve representando a Secretária Estadual da Assistência Social (SASC), Ana Paula, o coordenador estadual do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, Roberto Oliveira. Estiveram presentes, ainda, o Secretário Estadual de Educação, Helder Jacobina; além do representantes do Governo Federal, Sergio Monteiro, da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania (Senarc); e Maria Fernanda Moratori, do departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. Representando todos os municípios presentes, esteve a secretária municipal de Assistência Social do Município de Dom Inocêncio, Magda Santos.



Para o coordenador estadual do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, Roberto Oliveira, o encontro intersetorial é um grande passo para que as pessoas envolvidas na gestão do Bolsa Família possam estar alinhadas ao que o programa visa para o Estado. “É importante frisar que estamos aqui para capacitar vocês de forma que possam multiplicar e, cada vez mais, melhorar o programa em suas cidades. Estarmos aqui, hoje, fazendo esse evento e com a quantidade de pessoas que se inscreveram, é muito gratificante", declarou.



O encontro tem como objetivo capacitar os técnicos do Programa Bolsa Família para o acompanhamento das condicionalidades e o aprimoramento da gestão do Programa no Piauí, principalmente nas áreas de assistência social, educação e saúde. Todos os 224 municípios do Piauí estão representados e a expectativa é que mais de 600 pessoas compareçam ao evento nos dois dias.



