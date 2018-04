Sasc capacita técnicos do Programa Criança Feliz no Piauí

A Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Sasc) realizou, nessa quarta-feira (04), uma capacitação de multiplicadores estaduais na Metodologia de Cuidados para Desenvolvimento da Criança, Metodologia CDC. A capacitação tem como objetivo analisar criticamente a aplicação da metodologia no Piauí, com vistas a reorientar a atuação municipal.

Durante o evento, estiveram presentes a diretora do Dugsuas, Rosângela Sousa, os consultores do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e responsáveis por acompanhar o programa no Estado do Piauí, Lisane Marques e Arthur Araújo, além dos técnicos do Criança Feliz - Piauí.

Segundo a consultora do MDS, Lisane Marques, o programa está em uma fase de monitoramento e aperfeiçoamento do atendimento às casas. “Estamos fazendo uma imersão para saber se ele está chegando de forma correta às famílias beneficiárias e se estamos conseguindo atingir o objetivo do programa por meio da metodologia CDC”, comenta Lisane.

Para Arthur Araújo, o Piauí está fazendo um bom trabalho. “Esse momento agora é de qualificar as visitas. Dar qualidade às visitas e atualizar os técnicos pela Metodologia CDC”, completa o consultor.

O Programa Criança Feliz prioriza as crianças de 0 a 3 anos beneficiárias do Programa Bolsa Família e as de até 6 anos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Ccom