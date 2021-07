Sargento Neto, da Polícia Militar, morre de Covid-19

O 3° Sargento da Polícia Militar do Piauí (PMPI), José Rodrigues Nascimento Neto, de 57 anos, morreu nesta quarta-feira (23) devido complicações causadas pela Covid-19. Ele estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital da Polícia Militar, mas não resistiu à doença.

(Foto: Reprodução/WhatsApp)

O 3°Sgt Neto tinha mais de 30 anos de efetivo serviço em defesa da sociedade piauiense e atualmente era lotado Centro de Educação Profissional (CEP). O Centro de Assistência Integral à Saúde (CAIS) da PMPI está prestando apoio à família enlutada.

O Comando-Geral e toda Família Policial Militar estende condolências aos familiares e amigos, e desejam que Deus os conforte nesse momento de profunda dor. O diretor do CEP, coronel Sá Júnior, também emitiu comunicado sobre o falecimento do sargento e lamentou a perda do companheiro de farda.

“Senhores e senhoras, é com imensa tristeza que vos informo o falecimento do Sgt Neto do CEP vítima da Covid. Estamos juntos com o CAIS e a equipe do HPM providenciando todos os detalhes para velório e ou sepultamento. A família também já está sendo assistida por uma equipe do CAIS. Perdemos mais um irmão para esse inimigo invisível. Devemos estar sempre orientando nossos subordinados sobre os cuidados. Que Deus pai todo poderoso o receba de braços abertos fica aqui às lembranças de nosso amigo”, disse.



Compartilhar no

Com informações da Polícia Militar do Piauí

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!