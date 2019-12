São João do Piauí anuncia concurso com 52 vagas em 2020

A Prefeitura de São João do Piauí encaminhou para a Câmara Municipal projeto de lei que dispõe sobre autorização para Concurso Público, criação, aproveitamento, ampliação de vagas no quadro geral de cargos efetivos do município.



Este já é o segundo concurso público dentro da gestão do prefeito Gil Carlos, o primeiro foi realizado em 2015. Como explica Eliane Sousa, assessora do gabinete do prefeito, a necessidade um novo certame vem com a modernização dos setores do executivo municipal.

"Dado a modernização e implementação de todos os setores administrativos da Prefeitura, surge a necessidade de novos profissionais qualificados nas mais diversas áreas, além disso, com o passar dos anos há vacância de alguns cargos por processos de aposentadorias. ", explicou Eliane Sousa.

De acordo com o procurador do município de São João do Piauí, Gustavo Barbosa, a realização do concurso para o provimento dos cargos é um compromisso do prefeito Gil Carlos, afirmando que o gestor segue todas as fases essenciais para realização da oferta de vagas.

"Estamos seguindo todas as etapas para que o lançamento do edital e a aplicação das provas aconteça de forma transparente como sempre foi feito, isso após os trâmites da lei na Câmara Municipal", finalizou o procurador.

O edital do concurso está previsto para ser divulgado na segunda quinzena de janeiro de 2020 com mais de 50 vagas que irão abranger 24 cargos na área da saúde, educação, desenvolvimento social, infraestrutura e administração.

Luiz Carlos de Oliveira