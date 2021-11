São João da Varjota: acidente na BR-230 deixa quatro pessoas feridas

Quatro pessoas ficaram feridas após se envolverem em um acidente no município de São João da Varjota, região Sul do Piauí, a 294 km de Teresina. O acidente, do tipo colisão transversal, aconteceu neste sábado (12), na BR-230, Km 159, e envolveu três veículos.



(Fotos: Divulgação/PRF-PI)

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo Nissan Frontier, conduzido por uma mulher de 50 anos, e com uma passageira de 52 anos, seguia sentido Oeiras/Picos, quando invadiu a pista contrária, após a motorista perder o controle, derrapando lateralmente. No momento, o veículo de carga M.Benza/Accelo 1316, conduzido por um homem de 35 anos, vinha sentido contrário e foi atingido na lateral. Com a colisão, o Nissan chegou a girar e saiu da pista.



Para tentar desviar da colisão, o motorista do veículo de carga Ford/Cargo, um homem de 46 anos, que vinha atrás do M.Benza/Accelo, puxou o veículo para fora da pista, ficando imobilizado às margens da rodovia.



Segundo os PRFs que atenderam ao acidente, a causa principal da colisão transversal seria o fato de o veículo Nissan ter invadido a pista contrária e transitado pela contramão.



A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. As vítimas de 50 e 52 anos foram encaminhadas para o Hospital Regional de Oeiras. Os dois homens recusaram atendimento e foram liberados. Todas as vítimas sofreram apenas ferimentos leves e passam bem.



Os dois veículos efetivamente envolvidos na colisão já foram removidos. O veículo Ford/Cargo permanece imobilizado fora da rodovia, de forma que não há interferência no trânsito do local.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!