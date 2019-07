Sandra de Sá é a principal atração da 18ª Parada da Diversidade

A cantora Sandra de Sá foi confirmada como a principal atração da 18ª Parada da Diversidade de Teresina, que acontece no dia 1º de setembro no estacionamento da Ponte Estaiada. A informação foi confirmada pelo Grupo Matizes, entidade organizadora do evento. Além da cantora, a parada também contará com a presença da cantora e coreógrafa Lorena Simpson, atrações locais, DJ e shows de drag queens.

Com enfoque na música popular brasileira e na black music mundial, a cantora Sandra de Sá iniciou sua trajetória ainda na década de 80. Considerada como uma das grandes expoentes da MPB, Sandra de Sá é casada há três anos com a também cantora Simone Floresta, e tem em sua voz grave e potente uma das suas principais marcas.

Para o show da Parada da Diversidade, o público deve esperar a apresentação de antigas e novas canções da cantora, como Olhos Coloridos, Retratos e Canções e Vale Tudo.

Parada da Diversidade

A Parada da Diversidade faz parte do calendário da Capital e encerra a programação da 15ª Semana do Orgulho de Ser. Com o tema "Rexistirmos a que será que se destina?", a Semana deste ano acontece entre os dias 25 e 31 de agosto em Teresina e Floriano, e inclui jogos, mesas-redondas, debates, oficinas, palestras, entre outras atividades, com foco na temática da população LGBTQI.

Segundo a coordenadora do Matizes, Marinalva Santana, a programação deste ano está mais abrangente e terá diversas atividades para todos os gostos. "A programação deste ano está mais ampla e mais abrangente, tanto que ela vai acontecer simultaneamente em Teresina e Floriano. A programação está bastante variada, vamos ter lançamento de livros, palestras, debates, momentos de formação para servidores públicos. Para nós é sempre um motivo de muita alegria fazer a Semana do Orgulho de Ser e esse ano agradou muito o resultado final dessa construção e dessas articulações que o Matizes faz desde março para viabilizar a semana em agosto", ressalta.

As atividades da Semana do Orgulho de Ser acontecem durante os três turnos, manhã, tarde e noite, em diversos pontos da Capital, como as Universidades Federal e Estadual e instituições privadas de ensino. Para acessar a programação completa, basta clicar aqui.









Nathalia Amaral