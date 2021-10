Sancionada lei que torna galinha Canela-Preta patrimônio histórico-cultural do Piauí

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), sancionou lei que torna patrimônio histórico, cultural e genético do Piauí a galinha caipira da raça Canela-Preta. O Projeto de Lei (PL) é de autoria da deputada Elisângela Moura (PCdoB). A lei foi publicada na última quarta-feira (27) no Diário Oficial do Estado.



Foto: Divulgação

“A presença da raça ‘Canela-Preta’ foi encontrada na maioria dos municípios piauienses, sendo o município de Queimada Nova considerado o berço da raça, daí a importância de termos essa ave como patrimônio nosso, a legítima do povo Piauiense”, informou a parlamentar em uma rede social.

O PL recebeu críticas na época em que foi aprovado em sessão plenária na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) em agosto deste ano. Por sua vez, a parlamentar explicou que aprovação – além de fazer parte da cultura do povo – é uma forma do legislativo promover políticas públicas para quem tem o animal como fonte de renda no Estado.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!