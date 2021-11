Salipi será realizado em formato híbrido no mês de dezembro

Uma boa notícia para os amantes da literatura no Piauí. A 19ª edição do Salão do Livro do Piauí (Salipi) está prevista para acontecer em formato híbrido entre os dias 13 e 19 de dezembro deste ano. A informação foi confirmada durante reunião entre a governadora em exercício, Regina Sousa, o secretário de Estado da Cultura (Secult), Fábio Novo, o coordenador de Comunicação, Allisson Bacelar, e o presidente da Fundação Quixote, Kassio Gomes.

Foto: Arquivo O Dia

Com o avanço da vacinação contra a covid-19 e a flexibilização dos eventos no Piauí, uma edição mais simples deve marcar o retorno da feira de livros realizada pela Fundação Quixote em parceria com a Universidade Federal do Piauí (UFPI). “Eles trouxeram a proposta de fazer um de forma híbrida ainda esse ano, mais simples, e um completo em 2022, pois será comemorado os 100 anos de Arte Moderna e 20 anos do Salipi, o que traz um significado mais especial para o evento. Primeiro reunimos a equipe de governo e agora com a equipe que organizará o evento. É um evento importantíssimo, estamos com disposição de apoiar, dentro das limitações que a lei permite”, afirmou Regina Sousa.

O secretário Fábio Novo destacou que o Salipi faz parte do calendário cultural piauiense e que foi discutido a realização do evento também na cidade de Amarante. “O Salipi faz parte do nosso calendário cultural e durante o governo Wellington fortalecemos o evento, ampliamos, se tornando referência entre os grandes salões do livro do Brasil e com uma experiência que também é única no país: do Salipi nasceu outros salões do livro de forma regional nas cidades do interior do estado. Então, aqui discutimos com a governadora Regina a ampliação para fazer também em Amarante e vamos manter a parceria e continuar essa iniciativa de grande sucesso”, ressaltou Fábio Novo.